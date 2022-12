Pamela Prati, niente più ospitate in tv per la showgirl: ecco perché

Nel corso delle ultime ore il nome di Pamela Prati è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, pare infatti che per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe chiuse definitivamente le porte delle ospitate televisive. Una brutta notizia per la showgirl che ora deve fare i conti con quanto deciso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo un lungo periodo di silenzio legato alla vicenda su Mark Caltagirone, Pamela Prati ha deciso di tornare alla ribalta accettando la proposta di Alfonso Signorini di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. La presenza della showgirl nella casa più spiata d’Italia è servita per chiarire meglio la questione Mark Caltagirone, anche se ci sono ancora molte antipatie nei suoi confronti.

In queste ultime ore si è diffusa una notizia ripresa dai principali giornali di gossip. A lanciare lo scoop riguardo la regina del Bagaglino è il portale ‘Popol’. Stando a quando emerso, pare tutte le ospitate di Pamela Prati da parte dei più importanti salotti televisivi siano state annullate; scopriamo insieme il perché.

Pamela Prati, annullate tutte le ospitate televisive: il motivo

Stando a quanto rivelato dal noto portale, sembra che per Pamela Prati siano state organizzate alcune ospitate in tv. Queste, però, sarebbero state annullate a causa di alcune condizioni fatte dall’ex gieffina.

Pamela, infatti, avrebbe chiesto di non ricevere domande riguardo il caso Mark Caltagirone. Inoltre, l‘ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto espressamente di essere presente nei salotti televisivi in presenza del suo avvocato.

Come riportato da ‘Pipol’ su Instagram, pare che le varie richieste della regina del Bagaglino abbiano spinto i vari programmi televisivi a cancellare le varie ospitate. Come reagirà la showgirl a questa notizia? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Pamela Prati lascerà qualche dichiarazione a riguardo.