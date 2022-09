Pamela Prati, la Perricciolo sgancia una bomba: “Aveva un vero fidanzato durante il Caltagirone Gate”

A sei anni dalla sua prima partecipazione, ieri sera Pamela Prati è tornata al Grande Fratello Vip. Con il suo ingresso nella casa di Cinecittà si è riaperto il Caltagirone Gate. Alfonso Signorini nella prima puntata ha annunciato che nelle prossime settimane affronterà l’argomento con la gieffina. Intanto su Instagram è intervenuta Pamela Perricciolo. L’ex amica e manager della showgirl ha fatto delle nuove rivelazioni. Secondo Donna Pamela, la vippona non sarebbe una vittima e mentre in tv si parlava di Mark Caltagirone, lei se ne stava a casa con il suo vero fidanzato.

“In questi anni ho imparato davvero tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia. Perché dirle in faccia non ripaga mai. Anzi… Oggi stranamente mi sento molto buona. E vi do alcuni consigli preziosi. Inizio con il più importante. Pensate sempre a voi per primi. Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettete. – come riportano Isa e Chia – E non ne vale la pena. Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto. Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.

Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”.