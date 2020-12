Pamela Prati torna a commentare quello che succede nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver bacchettato Tommaso Zorzi e denunciato Cecilia Capriotti, questa volta l’ex compagna di Mark la showgirl ha detto la sua sulla litigata tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

L’ex gieffina ha pubblicato una serie di storie nelle quali ha sostenuto la sua amica Stefania. Proprio sopra lo sfogo della De Grenet, Pamela ha scritto che non sopporta le donne che odiano le altre donne. Più chiara di così…

“Non sopporto le donne che odiano le donne. Ma non sopporto nemmeno la cattiveria, come non sopporto l’aggressività. Sono e sarò sempre dalla parte di Stefania Orlando, che è una persona per bene, che non merita di essere trattata così. […] Viva le donne che amano le donne. Adesso devo anche fare gli auguri alla mia carissima amica Stefania. Sei davvero forte e coraggiosa, ma anche leale. Non mollare, devi vincere tu Stefy“.

Il popolo di Twitter ha apprezzato parecchio le parole di Pam.

E anche Pamela Prati dalla parte di Stefania. Ma direi che tutti DEVONO stare dalla parte di Stefania, dalla parte delle donne pulite dentro e fuori, donne che amano le altre donne e non solo, che rispettano e che possono definirsi TALI. E NON SDG. #GFVIP — POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO (@LaStanzaInFondo) December 22, 2020

pamela prati che difende pubblicamente stef

è la cosa più bella che questo 2020 ha dato #gfvip — ✩ (@needstefania) December 22, 2020

Che la Prati sia tra i nuovi ingressi di cui ha parlato Alfonso Signorini? Se così fosse pretendo l’arrivo a brdo di un bel taxi!



Pamela Prati, uno dei post in cui ha supportato Stefania Orlando.