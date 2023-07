Pamela Prati: il nuovo fidanzato ha 19 anni e si chiama Simone Ferrante

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato e questa volta esiste davvero: si chiama Simone Ferrante, fa il modello e ha 19 anni.

Archiviata la frequentazione con Marco Bellavia, il conduttore conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha iniziato a uscire con Simone Ferrante nonostante una differenza d’età non indifferente: ben 45 anni. Ad immortalare il loro primo bacio è stato il settimanale Diva & Donna.

Pamela Prati i fidanzati se li sceglie o che non esistono o che devono ancora nascere pic.twitter.com/N4izpYZfKA — 🦋 (@itisnicoleeee) July 20, 2023

Pamela Prati, 64 anni, bacia un modellino di 19 anni. Storia vera o finta? Almeno lui esiste. Ed è un passo avanti… pic.twitter.com/dybIfR9Be8 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 20, 2023

L’ultima volta che la Prati ha parlato di Bellavia aveva detto: “Come stanno andando le cose adesso con Bellavia dopo il Grande Fratello Vip? Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore”. Salvo poi lasciarlo dopo aver scoperto delle foto di lui fra le braccia di un’altra.

Chi è Simone Ferrante?

Del nuovo fidanzato di Pamela Prati conosciamo poco se non che ha 19 anni, fa il modello e su Instagram ha circa 14 mila follower. Un numero sicuramente destinato a crescere qualora la frequentazione con la showgirl dovesse continuare.

Al momento lei non ha commentato la paparazzata, ma non mi stupirei se dicesse “è un mio amico, nessun fidanzato”.