Pamela Prati “ha scoperto Valeria Marini”, lei risponde: “Si era ingelosita e mi ha graffiata”

Valeria Marini ieri pomeriggio è stata ospite al tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta e insieme a lei c’era Francesca Fagnani. Nel celebrare il ritorno di Belve il conduttore ha mostrato il meglio delle sue ultime interviste. Fra queste c’era anche quella di Pamela Prati.

Ritornati in studio Alberto Matano ha quindi provocato Valeria Marini: “Possiamo quindi dire per traduzione giornalistica che ti ha scoperta Pamela Prati?“. “La gratitudine è importante“, ha aggiunto ironicamente Francesca Fagnani.

“Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni… Non ne voglio parlare dai, lei non ha passato un periodo bello. Che segni ho? Adesso fatemi bere un bicchiere d’acqua. Se ho le cicatrici? No non voglio parlarne, è tutto passato. […] Pingitore mi ha preso sotto consiglio di Pamela? No, non è così! Mi ha scelto Ninni con un provino e non c’entra Pamela“.