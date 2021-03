Pamela Prati on fire in questi giorni dato che ha querelato ben due gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti (e questo già si sapeva) e Tommaso Zorzi.

Cecilia e Tommaso durante il mese che hanno convissuto nella casa del GF Vip hanno più volte parlato di Pamela Prati ed ironizzato sul Pratiful citando espressamente Mark Caltagirone ed i figli Sebastian e Rebecca. La Capriotti in quelle occasioni definì la Prati un “caso clinico grave” attirando a sé una bella querela.

“[…] Rimango allibita da una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF Vip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. […] Mi sono già espressa sulle parole orribili di Cecilia Capriotti nei miei confronti, su quello che mi è successo ci sono delle indagini in corso, e chiamarmi “caso clinico” è una diffamazione grandissima”.