Stasera torna Francesca Fagnani con il suo Belve. Tra le prime ospiti della giornalista c’è Pamela Prati, che pare farà delle rivelazioni choc durante la prima puntata. La conduttrice in un’intervista concessa a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano ha dichiarato che Pamela Prati le ha confessato di aver denunciato Barbara d’Urso.

“La premessa è che non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone. Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale. Ci sono degli aspetti drammatici, se vogliamo. È stata trattata da diva prima e da reietta poi, è vissuta nel mito della “prima donna”, che per altro sente di esserlo ancora anche se non le viene più riconosciuto. Racconti choc di Pamela Prati? Direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate“.

Tra le bizze di Elettra Lamborghini e le buste choc gold di Pamela, direi che questa stagione di Belve riparte con il botto.

Oggi sopravvivo solo in prospettiva dell’incontro “ferino” tra Francesca Fagnani e Pamela Prati. #Belve (23.00, Rai 2) tra le trasmissioni che dovrebbero essere in onda tutto l’anno. — Ivan Buratti (@ivanburatti) February 18, 2022

Barbara d’Urso: l’aneddoto su un’intervista fatta a Pamela Prati.

Molti si ricordano dell’intervista mancata di Pamela Prati a Live Non è la d’Urso (quando non si è presentata a Cologno Monzese) e di quando ha abbandonato lo studio, ma in realtà nel 2018 la showgirl è stata ospite anche a Domenica Live, dove ha mostrato pure i disegni di “Sebastian e Rebecca”. Nel 2019 Barbara ha raccontato un retroscena di quell’episodio.