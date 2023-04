Pamela Prati: “Ecco perché nascondo il collo”

Pamela Prati da quando è tornata in televisione dopo il Prati-Gate del 2019 si è spesso mostrata con il collo coperto. Quando con una collana, quando con un girocollo, quando con una sciarpa, quando con un foulard… La domanda quindi è sorta spontanea: perché?

A rispondere è stata proprio lei fra le pagine di Novella 2000.

“Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”.

Collo a parte, il Grande Fratello Vip ha dato nuova linfa a Pamela Prati che proprio oggi è tornata con un nuovo singolo, Anni ’60, che segue quello di un mese fa dal titolo Justicia. Da non dimenticare neanche Diva, il primo singolo inciso dopo il reality.



Lei ha detto: MONETIZZARE.

“Se potrei mai provare qualcosa per una donna? Certo che potrei, non escludo niente. Perché io sono una vera esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi. Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente, sia dentro che fuori non è da escludere affatto. Come stanno andando le cose adesso con Bellavia dopo il Grande Fratello Vip? Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore”.