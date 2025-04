Pamela Prati e Valeria Marini distruggono La Cura per Me di Giorgia

Dopo la loro esibizione a “Ne Vedremo Delle Belle”, Pamela Prati e Valeria Marini sono state ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, dove hanno condiviso storie sui loro amori, drammi e aneddoti riguardanti il programma di Carlo Conti. Mara ha voluto alleggerire l’atmosfera con una sfida tra le due icone del Bagaglino: “Dopo aver pianto ho voglia di ridere un po‘. Divertiamoci e cantiamo”. Le due hanno affrontato con entusiasmo esibizioni impegnative, interpretando “Brava” di Mina e “La Cura Per Me” di Giorgia. I loro risultati sono stati sorprendenti, trasmettendo un’energia unica. Valeria ha anche menzionato altri successi di Sanremo, come “Aneama e Core”.

Durante l’intervista, Mara ha toccato il tema della loro presunta rivalità. Pamela ha rivelato che Valeria le ha regalato un bracciale durante il loro primo incontro, simboleggiando la loro amicizia e il supporto reciproco in momenti difficili. Valeria ha concordato, affermando che la loro stima è cresciuta nel tempo, nonostante ci fossero stati attriti legati alla gelosia per il successo. Tuttavia, dopo una discussione iniziale, sono riuscite a chiarirsi e a diventare amiche. Pamela ha espresso il suo sostegno per il riscatto di Valeria e ha augurato il meglio nel concorso, sperando che a vincere sia lei o Lorenza Mario, per mandare un messaggio positivo. La relazione tra le due dive, quindi, si è evoluta in un bel legame di amicizia e supporto reciproco.