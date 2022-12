Pamela Prati contro Silvia Toffanin: “Ha rifiutato l’invito a Verissimo, ecco perché”

Pamela Prati qualche giorno fa è stata vittima di un antipatico gossip lanciato da Pipol. “No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra“. Una notizia che la showgirl su Instagram ha etichettato come fake news e che FanPage ha in qualche modo ridimensionato.

Pamela Prati effettivamente non andrà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ma secondo quanto scritto da FanPage la motivazione sarebbe un’altra.

“Ma una fonte vicina alla showgirl riferisce a Fanpage.it una versione differente. “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti”, è quanto riferisce la fonte a proposito dell’intervista a Verissimo che, almeno per il momento, non c’è stata, “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”. Una seconda versione dunque, secondo la quale sarebbe stata la soubrette a rifiutare l’invito”.

Pamela Prati, Silvia Toffanin su lei e Mark: “Ma chi ci crede!”

“I motivi che avrebbero spinto Pamela Prati a rifiutare l’invito a Verissimo sarebbero da ricercare nella puntata andata in onda il 20 novembre scorso” – si continua a leggere su FanPage – “Approfittando della presenza in studio di Orietta Berti, opinionista dell’edizione del GF Vip alla quale Pamela ha partecipato da concorrente, Toffanin non ha nascosto di non credere a Prati, né a proposito della sua innocenza rispetto al caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, né in relazione al legame in corso con Marco Bellavia. “Pamela ha raccontato la sua storia e, io gliel’ho detto, col cuore posso esserle vicina ma con la mente no. È una storia così inverosimile che non ci posso credere”, aveva dichiarato la cantante, appoggiata dalla conduttrice: “Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

Le due riusciranno a fare pace?