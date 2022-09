Pamela Prati accetta il corteggiamento di Marco Bellavia: “Galante e dolce”

Marco Bellavia non molla e continua a corteggiare Pamela Prati. Da diversi giorni l’ex conduttore di Bim Bum Bam sta facendo la corte alla stella del Bagaglino, che pare apprezzare. In un confessionale la vippona ha dichiarato che Marco le pare molto dolce e carino e che non si immaginava queste attenzioni.

“Io non mi immaginavo da lui questa attenzione così galante. Adesso vediamo bene cosa succederà. Comunque ha dei bei quadricipiti e le gambe da sportivo. Certamente è un uomo molto dolce e anche tanto intelligente. Poi è molto timido secondo me e lo vedremo meglio”.

Dal canto suo Bellavia non nasconde i suoi ‘sentimenti’ e l’ha anche dichiarato alla diretta interessata: “Dici che non sei il mio tipo? No, lascialo decidere a me. Se quindi sei il mio tipo? Certo, sei bellissima, splendida e fantastica“.

In confessionale il gieffino ha confermato di essere pronto a conquistare il cuore di Pamela Prati: “Sì che mi piace lei, è molto affascinante e poi è una bella donna. Mi ha mosso un po’ il cuore a dire la verità. E ricordiamoci che sono single“.

A sorpresa al GF Vip potrebbe nascere la prima ship over. Tra tutti i giovani, alla fine la prima coppia potrebbe essere davvero quella formata da Pam la ‘diva umile’ e Bellavia.

Pamela:”non immaginavo questa tensione… Vediamo… È un uomo molto dolce, intelligente ma anche molto timido” PAMELAAAAAAAAA #GFVIP — ℕ , ℕ 🍵40ℰ (@vivosurealtime) September 26, 2022

Pamela Prati e Marco Bellavia: l’opinione di Giaele De Donà.

La prima gieffina a vedere del tenero tra Marco e Pamela è stata Giaele De Donà. La ragazza ieri sera è tornata a stuzzicare Bellavia: “Dove hai lasciato Pamelita? E l’hai lasciata andare a dormire così? Non sei stato con lei? Amore lo sappiamo che ti piace Pamelita si vede. A te piace Pam e anche il contrario. Lei non lo dice ma si vede che c’è un interesse. […] Secondo me insieme starebbero proprio bene sono sincera. Anche a lei interessa si nota dai comportamenti“.