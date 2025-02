Pamela Petrarolo si è ritirata dal Grande Fratello, il televoto è stato annullato.

Pamela Petrarolo ha annunciato il suo ritiro definitivo dal Grande Fratello per motivi personali, come comunicato dai canali social della trasmissione. A seguito di questo abbandono, il televoto in corso che la coinvolgeva è stato annullato, con i votanti via sms che riceveranno un rimborso.

Nel corso dell’attuale televoto, che avrebbe potuto decretare l’eliminazione di Stefania Orlando, quest’ultima può ora tirare un sospiro di sollievo, poiché non vi sarà l’esito dell’eliminazione. Questa sera si avrà solo il televoto per determinare il primo finalista maschile.

Questo è il secondo ritiro di Pamela dal programma, dopo la sua prima uscita temporanea avvenuta il 30 dicembre scorso, sempre per motivi personali. Allora, il conduttore Alfonso Signorini aveva spiegato che Pamela avrebbe potuto tornare solo se la sua compagna Ilaria fosse rimasta in gara. Tuttavia, con questo secondo ritiro definitivo, sembra sempre più improbabile che possa avere una nuova opportunità di rientro.

Va notato che con l’uscita di Pamela, tutte e tre le ex protagoniste di Non è la Rai hanno deciso di ritirarsi nel corso dei mesi. Questo dettaglio rende la situazione ancora più interessante e segnala un cambiamento significativo tra i partecipanti del reality. La situazione attuale segna una chiusura per la storica figura della tv italiana, aumentando la curiosità su come evolverà il programma senza di lei.