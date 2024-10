Pamela Petrarolo ricorda quando ha discusso con Katia Ricciarelli a La Fattoria

La terza edizione de La Fattoria, andata in onda nel 2006 su Mediaset e condotta da Barbara d’Urso, è considerata uno dei reality più affascinanti e surreali. Tra i partecipanti figuravano nomi noti come Selvaggia Lucarelli, I Cugini di Campagna, Katia Ricciarelli, Leopoldo Mastelloni, Aldo Montano, Alvaro Vitali, Justine Mattera e Pamela Petrarolo. Quest’ultima, durante una conversazione con Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, ha condiviso dei ricordi dell’epoca.

Pamela ha rivelato di aver avuto una brutta lite con Katia Ricciarelli, un episodio che l’ha colpita profondamente. All’epoca, aveva solo 27 anni ed era alla sua prima esperienza in un reality. Ricorda di essere stata aggredita verbalmente da Katia per non aver immediatamente cambiato le lenzuola, che secondo Ricciarelli andavano lavate. Pamela si è trovata senza parole e ha iniziato a piangere. Successivamente, Katia si è resa conto di aver esagerato e si è scusata pubblicamente, dimostrando di essere una “donna forte e sensibile”, nonostante fosse un’icona del panorama televisivo.

Le tensioni tra Pamela e Katia non sono state rare durante il programma, e un video della Gialappa risalente a Mai Dire GF e Figli mostra come Pamela fosse un po’ mal sopportata dagli altri concorrenti. Dopo la sua esperienza in Marocco, Pamela ha fatto un ritorno nel mondo dei reality nel 2022, partecipando a L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Quest’anno ha nuovamente preso parte al Grande Fratello, entrando con Eleonora Cecere e Ilaria Galassi come unico concorrente, continuando così il suo percorso nella televisione reality.

La Fattoria rimane un capitolo interessante nella carriera di Pamela Petrarolo, che ha saputo rimanere nella memoria del pubblico e degli appassionati di reality. La sua esperienza, segnata da alti e bassi e da interazioni memorabili con altri concorrenti, è un esempio di come il mondo dei reality possa essere sia affascinante che conflittuale.