Pamela Petrarolo legge la lettera inviata dal fratello scomparso due anni fa

Lo scorso gennaio, durante il Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha condiviso un profonde dolore familiare. Ha rivelato che nel 2023 il suo fratello Manuel, di 35 anni, è scomparso senza lasciare traccia. Pamela ha spiegato che la famiglia sta affrontando una situazione devastante da due anni. Manuel viveva con i genitori e conduceva una vita normale, ma era diventato più pensieroso e triste prima della sua scomparsa. Non hanno più notizie di lui e il padre gira di notte nei quartieri sperando di trovarlo, mentre la madre è notevolmente cambiata da quel giorno. Il dolore di questa assenza ha intaccato la loro vita quotidiana, rendendo difficile godere anche dei momenti felici.

Nell’ultima puntata de La Volta Buona, Pamela, accompagnata dalla madre, ha letto una lettera recentemente ricevuta da Manuel. Nella lettera, Manuel si scusa per la sua assenza e rassicura i genitori sul fatto che sta bene, anche se non ha avuto il coraggio di farsi vivo. Esprime il suo affetto e il suo rammarico per non essere stato un figlio migliore.

Pamela, emozionata, ha fatto un appello al fratello: “Manuel, se mi stai ascoltando, noi non abbiamo pregiudizi. Se hai fatto delle scelte, a noi non importa, l’importante è sapere che stai bene”. Questa richiesta evidenzia l’amore della famiglia e la speranza di un giorno rivedere Manuel, confermando che per loro lui sarà sempre il figlio e il fratello di cui si prendono cura.

Fonte: www.biccy.it