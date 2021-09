Il prossimo 9 settembre sarà il 30° anniversario di Non è la Rai. Oltre ad Ambra Angiolini, Laura Freddi, Antonella Mosetti, Miriana Trevisan, Antonella Elia e Alessia Mancini, il programma di Canale 5 ha lanciato anche Pamela Petrarolo. E proprio la cantante romana per festeggiare l’evento ha rilasciato un’intervista a Fralof per Più Donna.

Tra le tante cose Pamela Petrarolo ha confermato che nel backstage dello show di Boncompagni c’erano diverse catfight (ma ne eravamo tutti sicuri): “Eravamo ragazzine, poco più che adolescenti. Cosa succedeva e se c’erano rivali? Sì. Però i litigi lasciano il tempo che trovano. Quello che poteva accadere in un liceo o in una gara di nuoto. Eravamo tutte femminucce, quindi più competitive e vanitose. Trovarsi davanti alle telecamere era un modo per tirare fuori la nostra femminilità. Ma tutto passava. Si riusciva a lavorare insieme anche perché ognuna di noi passava il tempo con il suo gruppetto. Era impossibile andare d’accordo con 100 persone”.

