Pamela Petrarolo: “Ecco i motivi per cui mi sono ritirata due volte dal Grande Fratello”

Pamela Petrarolo è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha spiegato i motivi che l’hanno portata a lasciare due volte la Casa del Grande Fratello. La prima uscita è avvenuta a dicembre, durante il periodo di Capodanno, mentre la seconda, definitiva, è avvenuta solo qualche settimana fa. Pamela ha rivelato che la salute di suo padre è la ragione principale per cui ha dovuto abbandonare il reality. Durante il suo ritorno in Casa, durante un freeze, ha scelto di non rivelare ai concorrenti il motivo della sua assenza, cercando di non generare tristezza nel gruppo, che aveva sviluppato una forte unione.

Nonostante a gennaio sia rientrata momentaneamente, stavolta ha deciso di ritirarsi definitivamente, dopo aver fatto una promessa a suo marito: se ci fossero stati ulteriori problemi di salute per suo padre, avrebbe lasciato immediatamente la Casa. Attualmente, il padre di Pamela si trova in ospedale e le sue condizioni non sono buone, ma lei lo descrive come un forte esempio di coraggio.

In occasione del suo primo rientro, aveva attribuito il motivo della sua uscita alle esigenze delle figlie, dichiarando che era importante assicurarsi del loro benessere. Questo era stato un modo per non far preoccupare i suoi compagni, usando una “bugia bianca” per mantenere un clima sereno nel gruppo. Nonostante le difficoltà, Pamela ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai suoi compagni e ha ribadito il suo affetto per loro, dimostrando una forte determinazione e positività in questo difficile momento.