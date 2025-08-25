Pamela e Jessica ai ferri corti dopo il Grande Fratello

Botta e risposta accesissimo tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi, protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Le due ex amiche sembrano aver raggiunto un punto di rottura, scatenando una serie di pesanti accuse sui social.

Nel recente episodio della rubrica “Angolo Malala”, Pamela ha lanciato una critica a Tommaso Franchi e, successivamente, ha rivolto un duro attacco a Jessica. Ha raccontato di essere stata contattata da un collaboratore di Jessica, il quale le ha chiesto di rimuovere un trailer dell’intervista fatta a quest’ultima, avvertendola che Jessica era infuriata e minacciava di denunciarla. Pamela, spaventata dalla possibilità di un’azione legale, ha deciso di ritirare il trailer.

Reazione tempestiva da parte di Jessica Morlacchi, che ha condiviso la sua versione dei fatti sui social. Ha specificato che l’intervista era stata organizzata con una persona che considerava un’amica e ha accusato Pamela di aver manipolato i contenuti per creare confusione. Nonostante il disguido, Jessica ha affermato di voler bene a Pamela e ha lamentato il comportamento del collaboratore di quest’ultima, definendolo ingannevole.

Jessica ha infine sottolineato quanto l’accaduto l’abbia colpita, sentendosi tradita da qualcuno di cui si fidava. Ha chiarito che, sebbene avesse considerato l’idea di denunciare Pamela, in realtà non avrebbe mai fatto un passo simile. La situazione tra le due appare instabile e destinata a suscitare ancora clamore nel mondo del gossip.