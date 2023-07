Pamela Camassa svela quanti kg è dimagrita a L’Isola dei Famosi

Archiviata l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Pamela Camassa è tornata alla sua vita di tutti i giorni al fianco di Filippo Bisciglia, attualmente impegnato nelle registrazioni di Temptation Island.

Questa settimana la showgirl è stata intervistata dal settimanale Gente a cui ha confessato di aver perso 8 kg in Honduras. Al contrario delle passate edizioni, infatti, in questa qua Alvin durante il gioco dello specchio non ha rivelato ai naufraghi quanto fossero dimagriti.

“Dormivo in spiaggia sotto le stelle” – le parole di Pamela Camassa al settimanale – “Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”.

E ancora:

“Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno. In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”.

Pamela Camassa, le parole su Filippo Bisciglia

Sempre al settimanale Gente, Pamela Camassa ha poi parlato di Filippo Bisciglia.

“Ora lui è in Sardegna per condurre Temptation Island. Quando tornerà andremo in Versilia, come ogni anno. Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia. Non abbiamo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.

Ci sarà un figlio in arrivo?

A rispondere a questa domanda è stato Filippo Bisciglia.