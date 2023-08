Pamela Camassa sulla sua storia con Filippo Bisciglia e Temptation Island

Tornata da L’Isola dei Famosi, Pamela Camassa è nuovamente accanto al suo compagno di una vita, Filippo Bisciglia. Ai microfoni di Superguida Tv l’ex naufraga ha parlato della storia d’amore con il conduttore di Temptation Island.

“Se sono felice per la mia storia don Filippo? Bhe certo che lo sono… per me Filippo è tutto, quando hai un compagno di vita, la tua famiglia e amici veri che ti vogliono bene, bhe quella è la felicità». Cosa penso del successo che ha con Temptation Island? Sono felicissima, aa 1 a 100… 1000! Devo dire che sono contentissima per lui e fiera del lavoro che svolge ogni edizione. Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation partendo da Maria stessa che è sempre presente, autori, registi, fonici, montatori, costumisti e via dicendo, sono più di 200 persone”.

Pamela Camassa sul set di Temptation Island con Filippo.

A L’Isola dei Famosi Pamela Camassa ha rivelato ai colleghi naufraghi che solitamente sta accanto a Bisciglia anche quando lui vola in Sardegna per registrare Temptation: “Il mio fidanzato all’inizio dell’estate è impegnato con la registrazione di un programma di questa rete. L’ho sempre supportato e gli sono stata vicina. Mi fa strano non essere lì con lui, ed essere distante. Di solito condividiamo tutto e anche questo sua aspetto lavorativo. Mi fa molto strano pensare che lui è lì e io non posso stargli vicino. Quandosi è lontani si capisce ancora di più quanto qualcuno è importante per te“.

Filippo Bisciglia: “Maria si occupa anche del montaggio del programma”.

“Maria per me è una numero uno in tutto. Riesce a farti sentire a tuo agio e ti sa sempre ascoltare. Questa non è una dote scontata. Lei è geniale anche in fase di montaggio. Perché non tutti sanno che il montaggio è importantissimo e lei se ne occupa. Pure in questo aspetto lei non ha rivali”.