Pamela Camassa innamorata: nuovo amore dopo Filippo Bisciglia

Pamela Camassa sta vivendo un nuovo inizio in amore. Recentemente, è stata avvistata dai paparazzi di Chi Magazine con Stefano Russo, il suo nuovo compagno, conosciuto al circolo romano di padel “The Fox”. Non ci sono dubbi sulla loro relazione, visto che sono stati sorpresi a scambiarsi un bacio appassionato.

Pamela ha confermato la nuova fase della sua vita, dopo la rottura con Filippo Bisciglia, parlando di “un nuovo capitolo”. Tuttavia, non ha rilasciato ulteriori dettagli e sembra intenzionata a mantenere questa riservatezza. Entrambi, infatti, hanno sempre tutelato la loro vita privata.

Filippo, parlando della sua ex e della loro situazione attuale, ha dichiarato che non intende commentare la questione e ha promesso di non apparire in tv per parlare della sua vita personale. “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”, ha affermato. Questa scelta è in netto contrasto con altri personaggi del mondo dello spettacolo che tendono a rivelare dettagli intimi nei momenti di crisi.

Entrambi, quindi, mantengono salda la loro linea di riservatezza. Dopo aver annunciato la fine della relazione, non hanno voluto approfondire le motivazioni, limitandosi a dire che continueranno a volersi bene e sottolineando che la rottura era avvenuta “qualche tempo fa”, anche se la comunicazione ufficiale è stata fatta di recente.