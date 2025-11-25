Pamela Camassa in Turchia con il nuovo compagno

Pamela Camassa è al settimo cielo dopo aver reso noto di essersi lasciata con Filippo Bisciglia, con il quale ha vissuto una love story lunga 17 anni. La showgirl ha iniziato una frequentazione con Stefano Russo, uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo, e con lui ha trascorso una vacanza in Turchia, pubblicando alcune foto sul suo profilo Instagram.

Tutti felici e contenti? Quasi, visto che in rete c’è sempre qualcuno pronto a provocare e a seminare zizzania. Alcuni fan hanno notato che da quando è finito il rapporto con il conduttore di Temptation Island, Pamela è molto più attiva sui social. Qualcuno ha scritto che Filippo la teneva segregata e che ora si è ripresa la sua libertà. Un’altra internauta ha corretto questo pensiero, sostenendo che non si vedeva mai, ma che segregata fosse esagerato.

Altre persone hanno commentato che Pamela è rinata nell’ultimo periodo e che si vede che è felice con il nuovo compagno. Probabilmente le brutte voci circolate su Bisciglia non hanno fondamento. Parlare di “segregazione” è alquanto fuori luogo, poiché mai Camassa ha lasciato intendere di essersi sentita imprigionata dall’allora compagno. Anzi, anche quando c’è stata la rottura, sia lei sia lui hanno sottolineato di essersi lasciati di comune accordo e che continueranno a volersi bene.

È vero che di recente Camassa si mostra raggiante come non mai. La decisione di chiudere la relazione con Bisciglia dopo 17 anni è stata una scelta non presa a cuor leggero e senza dubbio ci sarà stata sofferenza emotiva. Ma ora è tempo di ripartenze e di nuove avventure. Stefano Russo fa parte di questo inedito capitolo della vita della showgirl che anche grazie a lui è tornata a essere radiosa.