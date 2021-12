Pamela Camassa questa settimana è stata intervistata da SuperGuidaTv e fra L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip e la versione celebrities di Temptation Island, ha fatto una vera e propria full immersion nel mondo dei reality show.

A domanda diretta se parteciperebbe più volentieri a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip, l’ex reginetta di bellezza ha risposto che preferirebbe sbarcare in Honduras.

“Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”.

Il Grande Fratello Vip sarebbe un reality a cui non parteciperebbe neanche il suo compagno, Filippo Bisciglia.

“Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello [di Alessia Marcuzzi, ndr] e ora come ora considerando la crescita professionale sarebbe divertente vederlo nella veste di opinionista”.

Pamela Camassa: “L’unico reality che farei è L’Isola dei Famosi”

Un altro reality show che Pamela Camassa rifiuterebbe sarebbe Temptation Island: “Non parteciperei come concorrente. Sono una persona molto riservata e introversa. E’ un programma che però mi piace guardare“. Non escluderebbe invece Star in the Star (nonostante Mediaset non abbia annunciato nessun rinnovo).

“E’ interessante come format. Tale e Quale Show è un programma meraviglioso in cui però imitando sempre qualcuno di diverso non hai modo di mettere in luce la tua personalità. […] Là mi sono impegnata tantissimo. Ero diventata una secchiona. Star in the Star potrebbe però essere un’esperienza carina”.

I reality / talent tuttavia sono programmi a cui la Camassa ha già attinto a piene mani. Nel 2006 ha ballato per Milly Carlucci nel cast di Ballando con le Stelle, nel 2008 ha fatto La Talpa, mentre nel 2012 l’abbiamo vista a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Chiude l’esperienza con questo genere di programmi nel 2019 partecipando (e vincendo) alla prima ed unica edizione di Amici Celebrities.