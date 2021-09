Professor Giorgio Palù, i tamponi di ritorno dalle vacanze parlano di una carica virale dei positivi molto più alta. E la curva dei decessi, nonostante i contagi sembrano aver raggiunto il plateau, è in costante ascesa anche in Italia, così come sta accadendo in Inghilterra e Spagna. Il virus sta diventando più aggressivo?

“Sicuramente la variante Delta è molto più contagiosa, la carica virale nelle prime vie respiratorie è da 100 a 1000 volte superiore rispetto a quella prodotta dal ceppo originario di Wuhan e anche il tempo di incubazione che all’inizio della pandemia era di 4-5 giorni, adesso è di 2 giorni.