Paltrinieri, commentatori tv fanno una gaffe e credono sia sul podio

Quella fatta poche ore fa alle Olimpiadi 2024 nella Senna potrebbe essere l’ultima gara nella carriera di Gregorio Paltrinieri. Nono posto nella 10 km in acque libere, un po’ meglio è andata a Domenico Acerenza, che fino all’ultimo istante ha lottato per la medaglia di bronzo, che invece è andata per un soffio all’ungherese David Betlehem. Mentre si chiudeva la gara però i commentatori di Eurosport in diretta hanno fatto una gaffe: “Stiamo vedendo la sfida tutta in casa Italia tra Gregorio e Domenico Acerenza. La sfida tutta in casa Italia per la medeglia di bronzo. Ed è medaglia di bronzo!”

Pochi minuti dopo la nuotata nella Senna, Paltrinieri ha spiegato a La Gazzetta dello Sport che questa potrebbe essere la sua ultima gara da nuotatore: “Ogni volta che partivo non riuscivo a staccare. Non riuscivo a trovare il mio ritmo. Sono stati tre anni infiniti con tanti problemi. Ora so solo che mi devo prendere una pausa e staccare un po’. Poi devo prendere delle decisioni. Potrebbe essere la mia ultima gara“.

“Sfida in casa Italia” Un minuto di silenzio per i commentatori di @Eurosport_IT che hanno commentato per mezz’ora pensando che Paltrinieri fosse tra i primi. E invece era un ungherese.#Parigi2024 #greg #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/wbjXFIxgG1 — Giacomo Dusina (@giduso) August 9, 2024

Paltrinieri e la gioia dopo l’argento nei 1500 mt.

“Sono stati giorni impegnativi, ho la febbre ‘da stress’ da tre giorni, l’ho misurata fino ad un’ora fa. Sapevo di stare bene, ma una cosa è pensarlo e l’altra è farlo. I 1500 sono stati più difficili, non sapevo precisamente in che condizioni arrivavo per la gara. – ha dichiarato Gregorio qualche giorno fa – Sono contentissimo di essere di nuovo sul podio nei 1500, la mia gara è stupenda. Ho fatto quasi lo stesso tempo con cui ho vinto a Rio de Janeiro. Sono rimasto sorpreso di vedere Finke partire così forte, me lo aspettavo da Wiffen. Ho provato a rimanere al suo ritmo e direi di esserci riuscito per quasi tutta la gara. Poi sappiamo che lui ha un ottimo ultimo 50, ma sono comunque contento”.