Palo Alto Networks alza guidance dopo ultimo trimestre in crescita

– Palo Alto Networks, società californiana di sicurezza informatica, ha registrato entrate totali in crescita del 25% anno su anno a 1,6 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale 2023 che è terminato il 31 ottobre 2022. L’utile netto è stato di 20 milioni di dollari, o 0,06 dollari per azione, rispetto alla perdita netta di 103,6 milioni di dollari, o 0,35 dollari per azione diluita, del primo trimestre fiscale 2022. L’utile netto rettificato è stato di 266,4 milioni di dollari, o 0,83 dollari per azione.

Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,69 dollari su ricavi per 1,55 miliardi di dollari.

“Abbiamo superato la nostra guidance sulla top-line generando 1,2 miliardi di dollari di free cash flow ed espandendo i nostri margini operativi – ha affermato Dipak Golechha, chief financial officer – Continueremo a bilanciare la crescita con la redditività e la generazione di cassa per rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato”.

Per il secondo trimestre fiscale 2023, Palo Alto Networks prevede entrate totali comprese tra 1,63 e 1,66 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno compresa tra il 24% e il 26%, e un utile netto per azione compreso tra 0,76 e 0,78 dollari.

Per l’anno fiscale 2023, ha ampiamente aumentato la guidance e prevede ora entrate totali comprese tra 6,85 e 6,91 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno compresa tra il 25% e il 26%, e un utile netto per azione compreso tra 3,37 e 3,44 dollari.

Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 3,17 dollari su ricavi per 6,87 miliardi di dollari.