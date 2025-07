Palo Alto Networks acquisisce CyberArk: un passo nella sicurezza digitale

Palo Alto Networks ha annunciato l’acquisizione di CyberArk, una società israeliana leader nella sicurezza delle identità, per circa 25 miliardi di dollari. Questa operazione rappresenta la più importante acquisizione nella storia di Palo Alto e segna il suo ingresso nel mercato della sicurezza identitaria.

L’accordo prevede che gli azionisti di CyberArk ricevano 45 dollari in contanti e 2,2005 azioni ordinarie di Palo Alto per ogni azione posseduta, per un valore totale di circa 495 dollari per azione, con un premio del 26% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni nei dieci giorni precedenti all’annuncio. La conclusione dell’affare è prevista entro la seconda metà del 2026, subordinata alle necessarie approvazioni normative e al voto degli azionisti di CyberArk.

CyberArk, attiva da oltre vent’anni, si è affermata nella gestione degli accessi privilegiati e nella protezione delle credenziali, servendo clienti di rilievo come Carnival Corp e Panasonic. Le soluzioni proposte dalla società sono diventate fondamentali in un panorama di crescente sofisticazione delle minacce informatiche.

L’acquisizione consentirà a Palo Alto di integrare le tecnologie di CyberArk con i propri prodotti, creando una piattaforma di sicurezza completa che coprirà firewall, protezione cloud, endpoint e gestione delle identità. Questo avverrà al fine di rispondere a una crescente domanda di soluzioni di sicurezza integrate.

Nikesh Arora, CEO di Palo Alto, ha sottolineato la necessità di un approccio di protezione capillare per tutte le identità, umane e artificiali, in un contesto dominato dall’intelligenza artificiale. Con l’integrazione delle soluzioni di CyberArk, Palo Alto mira a offrire controlli di accesso avanzati, contribuendo a creare un ecosistema di cybersicurezza più robusto e adattabile.