Palmeiras supera Santos e conquista vittoria decisiva a São Paulo

Palmeiras ha ottenuto una vittoria convincente contro il Santos, con un punteggio di 2-0. La partita si è svolta all’Allianz Parque di São Paulo, davanti a 41.167 spettatori. L’incontro, diretto dall’arbitro Raphael Claus, ha generato un’importante entrata di 2.733.570,00.

Nel primo tempo, le due squadre hanno avuto occasioni, ma è stato nel secondo tempo che il Palmeiras ha preso il sopravvento. Vitor Roque ha segnato due gol, il primo al 21° minuto e il secondo al 34° minuto. Questi gol hanno decisamente influenzato il ritmo della partita.

Il Palmeiras ha schierato Carlos Miguel in porta e una difesa composta da Khellven, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez. A centrocampo, Martinez, Andreas Pereira, Maurício e Sosa hanno creato gioco, sostenuti in attacco da López e Vitor Roque. Allenatore della squadra è Abel Ferreira.

Il Santos, dall’altra parte, ha schierato Gabriel Brazão tra i pali, con una difesa formata da Willian Arão, Zé Ivaldo e Alexis Duarte. In mezzo al campo, Mayke, Zé Rafael, Victor Hugo e Souza hanno cercato di orchestrare le giocate, mentre Barreal, Robinho Jr. e Lautaro Díaz erano in attacco. L’allenatore della squadra è Juan Pablo Vojvoda.

Infine, durante il match, sono stati estratti alcuni cartoni gialli: López per il Palmeiras e Zé Rafael e Mayke per il Santos. La gara è risultata fondamentale per il proseguimento della stagione per entrambe le squadre.