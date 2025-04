Palme insanguinate: il massacro di Sumy e le divisioni in Europa

Un attacco missilistico russo a Sumy ha causato la morte di 34 civili, inclusi sette bambini. La comunità internazionale ha reagito in modo vario, con Trump che si è mostrato cauto e la Francia determinata. Zelensky ha dichiarato che l’invasione russa ha portato alla morte di 100.000 soldati ucraini, 13.000 civili e oltre 600 bambini. L’Ungheria si oppone a un maggiore coinvolgimento dell’UE in Ucraina, mentre Kallas mette in guardia chi parteciperà alla parata militare russa del 9 maggio.