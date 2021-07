ROMA – Professor Mauro Palma, partiamo dal suo incontro con Draghi nella sua veste di Garante nazionale dei detenuti. Che vi siete detti?

«Gli ho portato la mia relazione al Parlamento del 21 giugno perché non aveva potuto esserci. Gli ho espresso la mia preoccupazione per la cultura che emerge dalle immagini del carcere di Santa Maria Capua Vetere che richiede interventi radicali di cambiamento».

E lui che ha detto?

«In verità il mio allarme era anche il suo per un’immagine che l’Italia non merita».

Draghi era preoccupato per le ripercussioni internazionali?

«Il premier mi ha soprattutto ascoltato.