Pallone Trionda e tecnologia: il futuro del calcio in USA, Canada e Messico

Il nuovo pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, chiamato “Trionda”, è stato presentato a New York. L’evento ha visto la presenza di noti calciatori come Zidane e Del Piero, e ha celebrato l’unione dei tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. A differenza del torneo precedente, questa edizione si svolgerà in 16 città sparse su un vasto territorio. Adidas ha progettato “Trionda” per rispondere alle sfide logistiche, realizzando un pallone che combina design e prestazioni tecniche elevate.

“Trionda” è innovativo non solo per l’estetica, ma anche per la tecnologia. È realizzato con soli quattro pannelli, il numero più basso mai utilizzato, per garantire un volo più stabile. All’interno ha un sensore IMU (unità di misura inerziale) che fornisce dati in tempo reale al VAR, migliorando la precisione delle decisioni arbitrali. Adidas ha testato il pallone in tutte le condizioni climatiche dei Paesi ospitanti, assicurandosi che potesse affrontare sia il caldo messicano che il freddo canadese.

Il design di “Trionda” è un omaggio all’identità dei tre Paesi. Ogni pannello rappresenta un simbolo nazionale: il rosso con la foglia d’acero per il Canada, il verde con l’aquila per il Messico e il blu con le stelle per gli Stati Uniti. Le illustrazioni dei tre Paesi in rilievo migliorano la presa del pallone, mentre le onde colorate ricordano la “ola” che unisce i tifosi. I dettagli dorati richiamano il prestigio del trofeo che sarà assegnato al termine del torneo.