Tra i migliori trequartisti anche Rivera e Mazzola

– Ci sono anche Francesco Totti e Roberto Baggio in lizza per un posto nel “dream team” del Pallone d’Oro, insieme a Maradona, Platini, Zidane e Pelè. France Football, la prestigiosa rivista che ogni anno assegna il prestigioso trofeo, sta scegliendo l’11 ideale composto dai calciatori di ogni epoca, e sul proprio sito ha aperto le votazioni per far scegliere ai lettori la loro squadra dei sogni. La formazione scelta è un 3-4-3, e per ogni ruolo France Football ha stilato una lista ristretta di calciatori tra cui esprimere la propria preferenza.

Nella lista dei 20 migliori trequartisti e centrocampisti offensivi di sempre, pubblicata oggi, ci sono oltre a Totti e Baggio, altri due grandi ex azzurri, protagonisti della famosa staffetta ai Mondiali del 1970, Rivera e Mazzola, più Zidane, Maradona, Pelè, Iniesta, Platini, Zico, Socrates, Schiaffino, Puskas, Kubala, Kopa, Hagi, Gullit, Francescoli, Di Stefano e Charlton.

Salgono a 16 gli italiani in lizza

In attesa di conoscere la lista degli attaccanti, che verrà pubblicata lunedì prossimo, 19 ottobre, salgono così a 16 gli italiani in lizza. Oltre a Totti, Baggio, Rivera e Mazzola ci sono Buffon e Zoff nel ruolo di portiere, Bergomi e Gentile come difensore destro, Franco Baresi, Cannavaro e Scirea come difensore centrale, Cabrini, Facchetti e Paolo Maldini come difensore sinistro più Pirlo e Tardelli come centrocampisti difensivi.