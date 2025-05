Pallio e Anello: Riti Tradizionali da Conoscere

Inizia oggi, domenica 18 maggio, il ministero di Papa Leone XIV, con una cerimonia che sottolinea la sua connessione storica con San Pietro. Il rito, descritto dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, include l’uso del Pallio e dell’Anello del Pescatore, simboli distintivi del papato.

Il Pallio è un paramento liturgico in lana di agnello che rappresenta il buon Pastore e la missione di Pietro, vissuto come custode della fede. Decorato con croci nere e spille a forma di chiodi, viene indossato sopra la casula, la veste liturgica. L’Anello del Pescatore è un anello-sigillo che simboleggia il ministero di conferma e la missione apostolica affidata a Pietro, il quale trasse a riva le reti dal mare, rappresentando così la diffusione della fede.

La cerimonia ha inizio nella Basilica Vaticana, dove il Papa scende al Sepolcro di San Pietro per pregare e incensare il luogo del martirio dell’Apostolo. Segue la processione verso l’Altare, durante la quale viene cantato il litanico “Laudes Regiæ”. L’Altare ospita l’effigie della Madonna del Buon Consiglio. La liturgia include la benedizione dell’acqua, il canto del Gloria e diverse letture bibliche, culminando con il Vangelo di Giovanni, che parla della missione di Pietro.

Leone XIV riceve il Pallio e l’Anello del Pescatore da tre cardinali, accompagnato da preghiere per il suo ministero. La celebrazione continua con l’omelia, il canto del Credo e preghiere per la Chiesa e per coloro nel bisogno. Infine, il Papa conduce la celebrazione dell’Eucaristia e impartisce una benedizione solenne, evocando l’immagine della vite e della vigna come simbolo della Chiesa.

Fonte: www.adnkronos.com