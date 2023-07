Palline da tennis gratis per tutti in memoria del suo cane defunto

Per onorare la memoria del suo cane defunto l’ex proprietario distribuisce palline da tennis gratis ad altri cuccioli.

Per molti proprietari di animali domestici perdere un fedele amico a quattro zampe è come perdere un membro della famiglia, a causa del legame e dell’amore che sviluppano. Questo è anche il motivo per cui spesso si vuole onorarli nel miglior modo possibile quando attraversano il ponte dell’arcobaleno.

Un proprietario di animali domestici ha avuto un’idea splendida per onorare il suo cane, Rex, in modo adorabile. Jason Dunne ha lasciato una scatola piena di palline da tennis a Exmouth Beach (Regno Unito), in modo che altri proprietari di cani potessero prenderne una per i loro fedeli compagni.

Questo è stato il suo modo per celebrare il ricordo di Rex, un bellissimo Labrador color miele. Sulla scatola di palline da tennis si trovava anche un biglietto che recitava: “Rex amava la spiaggia, Rex amava la palla. Sentitevi liberi di prendere una pallina per il vostro cane e spero che tutti voi vi godiate questo posto come abbiamo fatto noi. Rex – dormi bene mio principe“. Al biglietto era allegata una foto del cane. I passanti che si trovavano lì con il proprio amico a quattro zampe sono rimasti toccati dal gesto, e con le lacrime agli occhi, hanno esaudito il desiderio di questo proprietario e onorato la memoria di Rex prelevando una pallina e giocando con i loro animali. Exmouth Beach era la spiaggia dove solitamente Jason portava il suo amato Rex, e durante le loro passeggiate hanno sempre incontrate molte persone.

Il proprietario del cane ha ringraziato il sentito messaggio inviato da altri proprietari di quattro zampe. Questi ultimi sono venuti a conoscenza di Rex dopo che un frequentatore della spiaggia ha postato una foto della scatola di palline da tennis sui social media. Jason ha dichiarato all’emittente locale: “Rex lo ha fatto. Rex amava le persone, Rex amava tutti i cani, Rex amava la vita. Ha tirato fuori il meglio di questa comunità ed è stato incredibile“. Il gesto è piano piano diventato virale sui social network, dove molte persone hanno condiviso la foto della scatola, elogiando il prezioso gesto con un commento: “Un bel gesto sulla spiaggia di Exmouth“; “È bellissimo e straziante allo stesso tempo. RIP Rex. Eri molto amato“; “Mi stanno uscendo gli occhi. Che bel gesto, Rex eri sicuramente amato“; “Così commovente! Rip Rex! Spero che tu stia ancora nuotando nel mare“; “RIP Rex, bellissimo ragazzo, pensieri con i tuoi adorabili genitori“; “Un gesto adorabile per un amico a quattro zampe molto amato, a quanto pare. Un gesto adorabile“.