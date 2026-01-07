5.2 C
Pallavolo Under 17 a Perugia

Pallavolo Under 17 a Perugia

A Perugia è stato ospitato il meglio della pallavolo nazionale e internazionale giovanile, grazie alla “Sir ITS under 17 Cup”. Otto le squadre partecipanti: oltre alla Sir Safety Perugia, sul parquet del PalaSir di Santa Maria degli Angeli e su quello della palestra comunale di Rivotorto di Assisi, sono scesi i Diavoli Rosa, Fenice Roma Pallavolo, Consar Ravenna e tre squadre straniere, la Latvia National Team, l’AZS Stoelzle Czestochowa e la Prata Volley Academy e l’ASV Dachau.

Il torneo si è distinto fin da subito per un livello tecnico altissimo, ulteriormente certificato dalla presenza di numerosi atleti già impegnati nei campionati nazionali di Serie B. Ciò ha alzato ritmo, intensità e qualità complessiva delle gare, rendendo ogni incontro altamente competitivo.

La formazione lombarda dei Diavoli Rosa ha conquistato il primo posto, mentre la Sir Safety Perugia si è classificata seconda. La Fenice Roma Pallavolo ha ottenuto il terzo posto, dopo un torneo sempre combattuto e di grande spessore tecnico.

I giocatori della Sir Safety Perugia hanno ricevuto riconoscimenti personali, con Tommaso Gallinella eletto miglior attaccante e Giorgio Tamagnini miglior centrale. Erano presenti anche personalità del mondo della pallavolo, come Agostino Benedetti, Giuseppe Lomurno, Vincenzo Fanizza, Giuseppe Venuto e il professor Carmelo Pittera.

