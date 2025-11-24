Pallavolo under 16 femminile a Assisi

Dal 18 al 24 maggio, Assisi ospiterà la finale nazionale under 16 femminile di “BigMat”, una manifestazione sportiva che mette in mostra le giovani promesse della pallavolo. La città sarà sede di allenamenti e competizioni in diverse palestre e palazzetti dello sport, coinvolgendo anche il palasport di Bastia Umbria.

L’evento porterà in città oltre 1.500 persone, tra atlete, tecnici, addetti ai lavori, famiglie e accompagnatori. La decisione di assegnare ad Assisi l’organizzazione della finale nazionale under 16 femminile è stata presa dalla Federazione Italiana Pallavolo, che ha individuato la città come una delle sedi delle “BigMat”.

Il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco con delega allo sport Veronica Cavallucci hanno sottolineato che si tratta di una grande opportunità per la città e il territorio, raggiunta grazie al lavoro di squadra con il Comitato regionale Fipav. La manifestazione promuoverà il valore dello sport e renderà Assisi e l’Umbria un punto di riferimento per la pallavolo italiana, con importanti ricadute sullo sviluppo turistico, economico e sociale.