Pallavolo: Trasporti Bressan sfida Altino in A2 femminile

La Trasporti Bressan Offanengo sfiderà la Tenaglia Abruzzo Altino Volley sabato alle 18:30 al PalaBCC di Vasto, nella penultima giornata del girone B di A2 femminile. La squadra di Offanengo, allenata da Fabio Collina, cercherà di migliorare il proprio bottino punti nelle due trasferte di fine stagione regolare. La partita sarà importante per entrambe le squadre, poiché la Tenaglia Abruzzo Altino Volley è ancora in corsa per la pool promozione, mentre la Trasporti Bressan Offanengo è matematicamente destinata alla pool salvezza.

Il coach Fabio Collina ha dichiarato che la Tenaglia Abruzzo Altino Volley è una buona squadra che non molla e che può vantare uno dei migliori opposti del campionato, Viktoryia Siakretava. Ha anche sottolineato l’importanza di costruire un vantaggio e mantenerlo con concentrazione. La squadra è consapevole che le ultime due partite di regular season sono fondamentali.

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley è allenata da Matteo Ingratta e si trova a -3 dal quarto posto e a una sola lunghezza dalla quinta posizione. La capitana Victoria Sassolini ha dichiarato che la partita sarà importante per la fase successiva e che la squadra deve focalizzarsi su ciò che è necessario per portare a casa la partita.

Le due squadre si sono già affrontate in precedenza, con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley che ha vinto in tre set. La Trasporti Bressan Offanengo cercherà di migliorare il proprio risultato e portare a casa punti importanti per la classifica. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia.