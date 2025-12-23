Pallavolo sordi Italia vince argento alle Deaflympics

I ragazzi della Nazionale Maschile Pallavolo Sordi italiana sono arrivati a un passo dall’oro nelle Deaflympics di Tokyo, la competizione sportiva riconosciuta come le Olimpiadi dei Sordi. L’Italia ha chiuso le Deaflympics con risultati straordinari, conquistando 21 medaglie, tra cui una per la Nazionale Maschile Pallavolo Sordi, che ha confermato la sua tradizione vincendo un nuovo argento.

La squadra si è fatta onore grazie alla dedizione, all’impegno e alla passione dei suoi componenti. Tra i protagonisti di questo successo c’è il senigalliese Diego Pieroni, Presidente del Consiglio Regionale dell’Ente Nazionale Sordi delle Marche e Direttore Tecnico della squadra, che ha guidato la squadra insieme al capo allenatore Francesco Cattaneo, al secondo allenatore Teodoro Fischetto e allo Scoutman Leonardo Ceccarini.

Ripercorrendo le tappe di questo risultato, la Nazionale ha vinto la prima partita contro il Giappone per 3 a 0, poi ha dominato la Francia con un 3-1. Dopo una battuta d’arresto contro gli USA, la squadra ha ottenuto una schiacciante vittoria contro la Bulgaria. La Nazionale è arrivata ai quarti di finale, sconfiggendo il Messico, e poi ha vinto la semifinale contro la Turchia con un punteggio di 3 a 2.

In finale, l’Italia ha affrontato l’Ucraina, impegnandosi al massimo, ma alla fine è stata sconfitta. Tuttavia, la squadra può essere fiera della sua medaglia d’argento conquistata in terra giapponese. I protagonisti di questa impresa sono gli atleti Aquilani Valerio, Caselli Alberto, D’Arienzo Emanuele, Dell’Arte Riccardo, Hoffer Riccardo, La Pira Samuel, Malfasi Marco, Morrone Giovanni, Pallante Carlo, Rivellini Alessandro, Scudiero Gabriele, Siviero Silvio Verdecchia Lorenzo, Zappavigna Enrico, e lo staff composto da Pieroni Diego, Cattaneo Francesco, Fischetto Teodoro e Ceccarini Leonardo.