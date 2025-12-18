17.6 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Pallavolo SL Verona Modena

Pallavolo SL Verona Modena

La partita di pallavolo tra Verona e Modena è stata immortalata dalle foto di Valentina Breda. Le immagini mostrano i momenti salienti della partita, con i giocatori in azione e le emozioni dei tifosi. La galleria fotografica offre una visione completa della partita, con scatti che ritraggono i giocatori durante i punti cruciali e le reazioni dei sostenitori. Le foto di Valentina Breda offrono una prospettiva unica sulla partita, permettendo ai fan di rivivere i momenti più emozionanti dell’incontro.

