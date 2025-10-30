Pallavolo SL: Sbertoli e Giani analizzano il futuro di Trento

La pallavolo è in continua evoluzione e recentemente i protagonisti Sbertoli, Giani e Mendez hanno condiviso la loro analisi sullo stato attuale della squadra. Durante le recenti dichiarazioni, hanno sottolineato l’importanza di rivedere vari aspetti del gioco e di impegnarsi nel lavoro necessario per migliorare.

I tre hanno evidenziato che ci sono molte aree da sviluppare e che, in questo momento, la squadra deve focalizzarsi su un’intensa fase di allenamento. Sbertoli ha espresso la necessità di affinare le strategie in squadra, mentre Giani ha ribadito l’importanza di una buona comunicazione fra i giocatori per elevare il livello di prestazioni. Mendez ha aggiunto che è fondamentale lavorare sulla mentalità e sulla coesione del gruppo.

In particolare, i giocatori hanno menzionato la volontà di affrontare le sfide future con una maggiore preparazione e determinazione. Questo approccio consapevole potrebbe essere la chiave per affrontare le prossime competizioni con maggiore sicurezza.

La squadra è consapevole che solo con un lavoro costante e mirato possono raggiungere i traguardi prefissati. L’obiettivo è chiaro: migliorarsi continuamente e dare il massimo in ogni partita, affinando le tattiche e aumentando l’affiatamento tra i membri della squadra. La disposizione a lavorare su questi aspetti potrebbe risultare determinante per il futuro del team.