La pallavolo SL è stata al centro di una recente dichiarazione di Simone Giannelli, che ha commentato la situazione della sua squadra. Giannelli ha affermato che la squadra non è stata così lucida come in altre occasioni, ma che ciò può capitare quando si gioca ogni tre giorni. La sua dichiarazione suggerisce che la frequenza dei match può influire sulla prestazione della squadra. Giannelli gioca per la Sir Safety Perugia, una delle squadre più competitive della Superlega. La sua affermazione può essere considerata un’analisi realistica della situazione, data la densità del calendario dei match.