Pallavolo Serie D: Senigallia vince in trasferta

I nerazzurri di serie D hanno vinto la prima partita del girone di ritorno, aggiudicandosi tre preziosi punti con il punteggio di 3-1 contro l’Apav Calcinelli Lucrezia in trasferta. I parziali della partita sono stati di 20-25, 25-21, 25-13 e 25-22.

La partita è stata una battaglia sportiva, come preannunciato, con il primo set che ha visto i nerazzurri partire bene e allungare fino a 9-2, ma poi subire un improvviso blackout in attacco che ha consentito ai padroni di casa di aggiudicarsi il set.

Tuttavia, a partire dal secondo set, la partita è cambiata e entrambe le squadre hanno messo in mostra un bel livello di gioco, rendendo l’incontro avvincente e piacevole per il pubblico. I senigalliesi hanno dimostrato di saper soffrire e di avere personalità e carattere, con ottime difese e contrattacchi che hanno caratterizzato il secondo set.

Dopo aver raggiunto la parità, i nerazzurri hanno continuato a spingere, trascinati da Bolletta in attacco e Caimmi a muro, e si sono aggiudicati agevolmente il terzo set. Il quarto set è stato nuovamente molto combattuto, con Senigallia che ha provato ad allungare, ma i padroni di casa sono rimasti in scia, costringendo i senigalliesi al massimo sforzo per rispondere al colpo di coda degli avversari fino al 25-22 finale.