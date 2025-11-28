7.7 C
Pallavolo: Savigliano sfida San Giustino

Da stranotizie
Il Monge-Gerbaudo Savigliano torna a giocare nel PalaSanGiorgio per affrontare l’ErmGroup Altotevere San Giustino nell’ultimo turno del mese di novembre della Serie A3 Credem Banca. Dopo aver finalmente cancellato la voce “zero” dalla casella “punti fatti”, la squadra piemontese cerca di continuare il trend positivo contro un avversario molto ostico.

L’ErmGroup Altotevere San Giustino è una delle squadre più forti del Girone Bianco di Serie A3, con quattro vittorie consecutive e un record di quattro vittorie per 3-0. La squadra allenata da Marco Bartolini è seconda in classifica e vanta percentuali di rendimento di prim’ordine, con alcuni giocatori di spicco come Augusto Quarta, centrale di professione con una predisposizione a fare punto.

Il Monge-Gerbaudo Savigliano, invece, è uscito con un punto dalla sfida in casa di Trebaseleghe e cercherà di migliorare il proprio stato di forma contro la big di categoria. Secondo le parole del coach Simone Serafini, “dobbiamo pensare di provare a fare punti con chiunque e dovunque” e “dobbiamo essere affamati di punti e di set dall’inizio alla fine di ogni match”.

I due team si sono affrontati quattro volte fin qui, con il bilancio a favore dell’ErmGroup Altotevere San Giustino per 3 vittorie a 1. L’ultima sfida, disputata a Cavallermaggiore, è stata vinta 1-3 dagli ospiti.

I biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup Altotevere San Giustino sono disponibili sulla piattaforma Liveticket.it fino alle ore 16.30 di sabato 29 novembre e possono essere acquistati anche al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

