Pallavolo, Prg Retail Group con Prénatal e Toys Center al fianco del Consorzio Vero Volley

Il 19 settembre 2024 PRG Retail Group, attraverso i suoi marchi Prénatal e Toys Center, ha annunciato il suo ingresso nel mondo dello sport agonistico, diventando sponsor del Consorzio Vero Volley, uno dei principali protagonisti della pallavolo italiana. Questa sponsorship coinvolgerà le squadre di Serie A1 sia femminile che maschile e si estenderà al settore giovanile, dove PRG sarà attivamente presente in vari progetti e attività, contribuendo soprattutto attraverso il minivolley e diventando “title sponsor” di una delle squadre giovanili del consorzio.

Alberto Rivolta, CEO di PRG Retail Group, ha espresso il suo entusiasmo per questa opportunità, sottolineando che il gruppo condivide con gli atleti valori fondamentali come la capacità di fare squadra, il rispetto delle persone e delle regole, e l’importanza di vivere emozioni insieme. Rivolta ha inoltre evidenziato l’impegno del gruppo verso le nuove generazioni, sperando di offrire esperienze indimenticabili e momenti di crescita attraverso il supporto allo sport giovanile.

Nella stagione imminente, Prénatal sarà associata alla squadra femminile, mentre Toys Center si legherà alla squadra maschile, con i marchi che appariranno sulle maglie delle rispettive squadre. Questa collaborazione con Vero Volley, rinomato per la qualità delle sue squadre e per l’impegno nella promozione dell’etica giovanile, rappresenta una sinergia strategica caratterizzata da principi comuni. I valori condivisi, come democrazia, educazione e responsabilità, rispecchiano perfettamente l’identità di PRG Retail Group, che si propone come un punto di riferimento per le famiglie sin dalla nascita, accompagnandole nella crescita e nell’intrattenimento.

Con questa partnership, PRG Retail Group intende non solo supportare atleti e squadre, ma anche contribuire attivamente allo sviluppo e all’emozione legati allo sport, mirando a costruire un futuro dove i giovani possano sentirsi protagonisti attraverso l’attività sportiva. In definitiva, l’integrazione di PRG Retail Group nel mondo della pallavolo non rappresenta solo un’opportunità commerciale, ma un ideale impegno sociale e educativo verso le nuove generazioni, la cui crescita viene sostenuta con passione e dedizione.