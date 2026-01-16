Pallavolo Polisportiva Olginate inizia bene

La Pallavolo Polisportiva Olginate ha iniziato il proprio percorso nel 2026 con un fine settimana ricco di impegni e risultati interessanti. Le formazioni biancoblù hanno partecipato a diversi campionati, ottenendo prestazioni combattute e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Nel campionato Under 16, la formazione olginatese ha conquistato una vittoria esterna contro la Polisportiva Bellano per 3-1. Dopo un inizio equilibrato, Olginate ha preso il controllo della gara, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con autorità i set decisivi.

Nel campionato Under 13, la squadra è stata sconfitta in casa dalla Pallavolo Lecco Alberto Picco con il punteggio di 0-3. Nonostante la sconfitta, la partita è stata equilibrata a lungo, ma alcuni errori nei momenti chiave hanno favorito le ospiti.

La formazione Under 18 ha conquistato una vittoria per 3-1 sul campo di Gonzaga Gialla. Dopo aver perso il secondo set, le ragazze di Morganti Olginate hanno reagito con determinazione, chiudendo la gara senza lasciare spazio alle avversarie.

Nel campionato Under 14, la formazione Lele Parquet Olginate ha superato Gavazzi Volley Calolzio per 3-0. La partita è stata gestita con attenzione e concretezza, portando a casa un risultato pieno.

Il primo weekend dell’anno ha anche visto l’esordio stagionale del Minivolley S3 Red, che ha conquistato una doppia vittoria. Le più piccole hanno superato Gavazzi Volley Calolzio Pink e successivamente la Pallavolo Lecco Alberto Picco A.D., aprendo il 2026 nel migliore dei modi.