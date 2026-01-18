Pallavolo: Pineto vince e resta al comando

I biancoazzurri hanno ottenuto una vittoria importante, balzando al comando della classifica e allungando la striscia positiva a sette vittorie consecutive. La partita contro Porto Viro è stata molto combattuta, con i padroni di casa che hanno difeso l’imbattibilità casalinga con l’ottavo successo di fronte al pubblico amico.

La squadra di Simone Di Tommaso è partita con il 6+1 di partenza, confermando la diagonale con Mattia Catone palleggiatore e Matheus Krauchuk opposto. Tuttavia, l’inizio della partita è stato difficile, con Porto Viro che ha preso subito il comando del gioco, sfruttando l’aggressività di Pinali e Magliano. Nonostante gli sforzi, l’ABBA Pineto non è riuscita a recuperare il vantaggio, perdendo il primo set 25-20.

Anche il secondo set è stato difficile per la squadra di casa, che non è riuscita a imporsi nonostante i cambi di Di Tommaso. Il neo arrivato Klobucar ha segnato sei punti con due ace, ma Porto Viro ha chiuso il set 25-17, portandosi sul 2-0.

Tuttavia, l’ABBA Pineto non si è arresa e ha riaperto il match con la vittoria del terzo set 25-23, grazie anche all’ace di Matteo Zamagni. La squadra ha poi continuato a spingere, vincendo il quarto set 25-22 e portando la partita al tie break.

Il quinto set è stato molto combattuto, ma l’ABBA Pineto ha mantenuto il controllo del gioco, vincendo 15-12 e portando a casa la vittoria. La squadra di Di Tommaso ha festeggiato la settima vittoria consecutiva e rimane al comando della Serie A2 Credem Banca. I protagonisti della partita sono stati Krauchuk e Allik, con 17 e 12 punti, e Antonino Suraci, subentrato e autore di 15 punti.

Gli allenatori delle due squadre hanno commentato la partita, con Di Tommaso che ha elogiato la sua squadra per la resilienza e la capacità di riaprire il match, e Bologna che ha lodato i suoi giocatori per la reazione dopo la sconfitta della settimana precedente. Il tabellino della partita mostra i punti segnati da ogni giocatore e i dati della partita, compresa la durata dei set e il punteggio finale.