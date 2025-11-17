Pallavolo Padova: risultati e performance delle squadre giovanili

I risultati dell’Accademia Kioene Pallavolo Padova mostrano prestazioni altalenanti nei diversi campionati.

In Serie B, Kioene Padova ha affrontato il BTM & Lametris Massanzago, subendo una sconfitta con un punteggio di 3-1 (25-12; 25-23; 22-25; 25-16). Nella Seconda Divisione Femminile, le ragazze di Kioene hanno perso contro l’APV Comitense, con un risultato di 1-3 (23-25; 25-23; 25-27; 17-25).

Nei campionati giovanili, l’Under 19 Maschile ha avuto prestazioni contrastanti nella Fase Elite, vincendo contro il Mosaico U19 con un netto 3-0 (16-25; 20-25; 19-25) e battendo l’Adria Sider Ferrari con lo stesso punteggio. Tuttavia, hanno anche subito una sconfitta contro l’Aduna Volley Sanizoo nella Fase Silver, perdendo 3-0 (25-20; 26-24; 25-14).

L’Under 17 Maschile ha brillato nella Fase Elite, vincendo 3-0 (11-25; 13-25; 3-25) contro FD Automazioni, mentre nella Fase Silver, Kioene Padova Bianca ha trionfato contro i Bretella Eagles Blu con un convincente 3-0 (25-8; 25-14; 25-14).

Nell’Under 16 Femminile, le ragazze hanno vinto sia nella Gold che nella Silver, registrando un 3-0 contro il VP-ACE U16 Cristallo e un altrettanto netto 3-0 contro il Salboro Volley U16.

I successi continuano anche nell’Under 15 Maschile, con una vittoria netta di 3-0 contro il Monselice Volley 86.

Infine, nel volley S3 U12, Kioene ha perso entrambe le partite contro Sant’Ignazio, subendo rispettivamente un 2-1 e un 3-0.