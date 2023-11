Pallavolo, Julio Velasco nuovo ct della nazionale femminile

Julio Velasco torna alla guida della nazionale femminile di pallavolo. Lo annuncia la Fipav con una nota sul proprio sito ufficiale. La Federazione Italiana Pallavolo comunica di aver affidato l’incarico di commissario tecnico della nazionale femminile a Julio Velasco. “Per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. L’incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio”.

“Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta -dichiara il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra”. La conferenza stampa di presentazione di Velasco si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano.

Velasco, ritorno in azzurro dopo 35 anni

La carriera di Velsco torna a tingersi d’azzurro dopo quasi 35 anni. Il tecnico, approdato in Italia nel 1983 per allenare Jesi e protagonista dell’epoca d’oro della Panini Modena, è diventato ct della Nazionale maschile nel 1989 portando gli azzurri a vincere Europei, World League e Mondiali aprendo un ciclo a cui manca solo l’oro olimpico, sfiorato con il secondo posto ai Giochi di Atlanta 1996. Dopo un biennio come ct dell’Italia femminile, si trasferisce nel mondo del calcio come dirigente.

Il ritorno al volley avviene nel 2001 come ct della Repubblica Ceca. Quindi, l’alternanza tra club italiani e panchine internazionali (Spagna, Iran e Argentina).

Nel giugno del 2019 la Federazione Italiana Pallavolo gli propone l’incarico di Direttore Tecnico del settore giovanile maschile. Da quando il Julio Velasco è dt del settore giovanile maschile ha conquistato: nel 2019 la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Under 19 e la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Under 21. Nel 2020 ha ottenuto la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 18 e la medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 20. Nel 2021, invece, ha vinto a Cagliari il Campionato del Mondo Under 21. Sotto la sua supervisione tecnica, nel 2022 le Nazionali Giovanili Maschili hanno conquistato le rassegne continentali under 18, 20 e 22. A questi tre titoli si è aggiunto anche il primo posto all’EYOF (European Youth Olympic Festival). Ora, la nuova avventura come ct delle azzurre.

Giani: “Velasco ha tutto per portare le azzurre al top”

“Julio ha tanta esperienza e tanta capacità per fare molto bene con la nazionale femminile. Lui ha tutti gli ‘strumenti’ per incidere sul rendimento delle ragazze e portarle intanto a qualificarsi ai Giochi di Parigi e poi a conquistare una medaglia”, dice all’Adnkronos Andrea Giani, ct della nazionale maschile francese e giocatore della generazione di fenomeni che ha vinto tre titoli mondiali negli anni ’90 con la nazionale italiana.

“Non sarà un’impresa facile salire sul podio a Parigi, ci sono tante nazionali forti ma le nostre ragazze non sono da meno rispetto a tutte le migliori squadre del mondo e lo hanno già dimostrato -aggiunge Giani-. A Velasco servirà la Volley Nations League per conoscere le ragazze e capire che lavoro impostare dal punto di vista tecnico e psicologico. Io credo che servirà rimotivare molte delle ragazze che saranno sicuramente uscite deluse dalla deludente Europeo e dalla mancata qualifica olimpica diretta e lui sarà senz’altro in grado di farlo nel migliore dei modi”.