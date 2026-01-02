Pallavolo italiana

Contro Padova cercheranno di esprimere la loro miglior pallavolo in un campo caldo e difficile. Dovranno essere pronti e aggredire fin da subito. La partita precedente contro Piacenza ha insegnato che bisogna lavorare ancora tanto, nonostante il buon andamento in campionato. Piacenza ha giocato probabilmente la miglior gara stagionale e meritato di vincere, mentre gli avversari non sono riusciti a restare attaccati al match. Tra i giocatori non ci sono state discussioni particolari, solo la determinazione di continuare a lavorare al massimo e proseguire nel percorso intrapreso da inizio stagione. Il proposito è quello di migliorare sempre di più e mettere questi miglioramenti a disposizione dei compagni di squadra.