Pallavolo italiana: sfide decisive in Serie A1 e Superlega

La pallavolo di vertice italiana non si ferma durante le festività natalizie e propone un programma fitto tra Serie A1 femminile e Superlega maschile. La giornata del 26 dicembre intreccia big match, derby regionali e sfide decisive nella parte bassa delle classifiche.

In Serie A1 femminile, la 17ª giornata mette in campo gran parte del proprio peso specifico. Il vertice è guidato da Conegliano, seguito da Scandicci, Novara e Chieri. In zona salvezza, San Giovanni in Marignano è ultima ma non demorde, e il gruppo formato da Cuneo, Firenze e Monviso rende ogni confronto diretto importante.

Il programma si apre con Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Megabox Vallefoglia, seguito dal derby toscano tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci. Altre partite importanti sono Igor Gorgonzola Novara – Bergamo, Honda Cuneo Granda Volley – Wash4green Monviso Volley e Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata. Chiude il programma femminile Eurotek Laica UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Anche la Superlega maschile vive una giornata chiave con la 12ª giornata. In vetta, Trentino e Perugia guidano, seguite da Verona e Modena. In coda, la pressione cresce per Grottazzolina, Cisterna e Cuneo. Il turno si apre con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, seguito da Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina. Alle 18.00 si giocano Allianz Milano – Sonepar Padova, Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza – Itas Trentino. Chiude il programma Valsa Group Modena – MA Acqua S. Bernardo Cuneo.