10.8 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Sport

Pallavolo italiana con Andrea Zorzi

Da stranotizie
Pallavolo italiana con Andrea Zorzi

Andrea Zorzi, uno dei campioni della “generazione dei fenomeni” della pallavolo italiana, torna sul palco con un nuovo spettacolo intitolato “La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo”. Lo spettacolo debutta al Teatro delle Spiagge e sarà replicato in diverse occasioni.
Zorzi descrive lo spettacolo come un viaggio attraverso la storia della pallavolo nel Novecento, con momenti di grande intensità e divertimento. Racconta del suo incontro con Holyoke, il paese dove è nata la pallavolo, e della sua esperienza nelle Filippine, dove è stata inventata la schiacciata.
In questo spettacolo, Zorzi non racconta solo la sua vita, ma offre il suo sguardo sul mondo, confrontandolo con quello di Beatrice Visibelli.
L’ex sportivo sottolinea come il modello sportivo sia stato applicato alla vita quotidiana, dove semplificazione e slogan dominano.
Zorzi lavora con Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli, che lo hanno aiutato a tradurre i suoi pensieri in un linguaggio teatrale.
Per quanto riguarda la pallavolo odierna, Zorzi è felicissimo di far parte di questo mondo e di vedere la pallavolo italiana dominare a livello maschile e femminile. Lo spettacolo si conclude con un riconoscimento a queste stelle.

Articolo precedente
Influenza in Italia, consigli di un infettivologo
Articolo successivo
Riforma Enti Locali in Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.