Pallavolo italiana con Andrea Zorzi

Andrea Zorzi, uno dei campioni della “generazione dei fenomeni” della pallavolo italiana, torna sul palco con un nuovo spettacolo intitolato “La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo”. Lo spettacolo debutta al Teatro delle Spiagge e sarà replicato in diverse occasioni.

Zorzi descrive lo spettacolo come un viaggio attraverso la storia della pallavolo nel Novecento, con momenti di grande intensità e divertimento. Racconta del suo incontro con Holyoke, il paese dove è nata la pallavolo, e della sua esperienza nelle Filippine, dove è stata inventata la schiacciata.

In questo spettacolo, Zorzi non racconta solo la sua vita, ma offre il suo sguardo sul mondo, confrontandolo con quello di Beatrice Visibelli.

L’ex sportivo sottolinea come il modello sportivo sia stato applicato alla vita quotidiana, dove semplificazione e slogan dominano.

Zorzi lavora con Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli, che lo hanno aiutato a tradurre i suoi pensieri in un linguaggio teatrale.

Per quanto riguarda la pallavolo odierna, Zorzi è felicissimo di far parte di questo mondo e di vedere la pallavolo italiana dominare a livello maschile e femminile. Lo spettacolo si conclude con un riconoscimento a queste stelle.